Jeannot Gilbert fier de son fils Philippe : "attaché à ses racines", "la plus belle des victoires" sur le Tour des Flandres, mais surtout quelqu’un qui "n’a pas changé"

Si Jeannot n’a jamais pu tenter sa chance dans le cyclisme, freiné par sa maman, il a tout de même légué sa passion à ses fils, qui ont pourtant commencé par le football. Mais embêté par les blessures, Philippe a décidé de troquer les crampons pour le vélo. A l’époque, le Liégeois a déjà tout d’un grand sportif comme l’explique Jeannot Gilbert : "Je suis allé à l’école d’agriculture. Les trois gamins aussi. Et Philippe a eu un coup de chance avec le directeur. Philippe était quand même assez sportif. Il gagnait des cross de tous côtés pour l’école".

Alors quand il a voulu tenter sa chance dans le cyclisme, on lui a accordé quelques aménagements : "Il pouvait quitter les cours avant s’il allait s’entraîner. Et Philippe le faisait réellement. Ce n’était pas pour brosser les cours. C’est lui qui était le plus doué dans les trois".

Alors Philippe commence à rouler dans des petits clubs de la région file ensuite en Flandre où Frank Van Impe, le père de Kevin, le prend sous son aile avant que Dewolf ne prenne le relais. La Flandre, un passage obligatoire à en croire le paternel : "On a fait que quelques courses ici dans la province. On se retrouvait toujours en Flandre. Et ça, c’était des expéditions. Partir en Flandres, surtout quand on n’avait pas de GPS, il fallait se débrouiller avec la carte. C’est en Flandre qu’il faut apprendre le métier de toute façon. C’est vrai qu’on a fait des kilomètres et des kilomètres mais sans regret. On a toujours eu bon".

Philippe est ensuite repéré par Marc Madiot qui le recrutera à la Française des Jeux pour passer dans le monde professionnel.

"Quand il est venu pour faire le transfert de Philippe, c’était un souper pour Philippe et Jérôme. Il avait déjà signé. Mais j’ai dit à Marc, il est plein de promesses mais il n’a encore rien prouvé. Il roulait bien, il avait gagné de belles courses mais il y a beaucoup de jeunes qui s’éteignent ensuite. Les équipes les font rouler beaucoup trop ou sur des courses qui ne leur conviennent pas. Madiot m’a dit qu’il allait faire tout son possible et en faire quelqu’un. Et il a toujours tenu parole. C’est une bonne équipe de jeunes et il a eu la chance de partir six ans en France et qu’on lui foute la paix".