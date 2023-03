Jeanne Moreau : portrait d’une icône du cinéma, précurseuse de l’émancipation féminine

Jeanne Moreau découvre vraiment le cinéma avec Louis Malle qui lui crée un rôle dans Ascenseur pour l’échafaud en 1957 et avec qui elle vivra ensuite une grande histoire d’amour. Le réalisateur montre l’érotisme au cinéma dans Les Amants l’année suivante, fait inédit pour l’époque, et tout aussi inédit, Jeanne est l’une des premières actrices françaises à apparaître nue à l’écran. Le film sera traité d’immoral et censuré dans de nombreux pays mais le public est au rendez-vous et la critique encense cette "première nuit d’amour jamais tournée au cinéma." À partir de là, Jeanne Moreau va pouvoir s’imposer et devenir l’une des plus grandes actrices françaises. Elle a 30 ans et intéresse désormais les cinéastes européens.