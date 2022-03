Jeanne Moreau, l'actrice aux 130 films et à la Légion d'honneur

Dans les années 70, encouragée par Orson Welles, elle réalise ses propres films : " Lumière " en 1976 et " L’adolescente " trois ans plus tard. Elle n’abandonne pas pour autant son métier d’actrice. Elle s’illustre notamment dans " Les valseuses " de Bertrand Blier. L’éclectisme particularise le jeu de l’actrice qui parvient aussi bien à incarner des rôles pour Luc Besson, Wim Wenders, Edouard Baer ou encore pour François Ozon. En 1992, elle reçoit le César de la meilleure actrice pour " La vieille dame qui marchait dans la mer " de Laurent Heynemann. En 1995, elle est gratifiée d’un César d’honneur et reçoit trois ans plus tard, des mains de Sharon Stone un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Jeanne Moreau tourne aussi dans de nombreux téléfilms et devient d’ailleurs dans les années 2000, l’une des actrices favorites de Josée Dayan : " Les misérables ", " Les rois maudits ", La mauvaise rencontre ", etc.

En 2008, alors qu’elle célèbre ses 60 ans de carrière et qu’elle est récompensée à nouveau d’un César d’honneur, elle joue aux côtés de Juliette Binoche dans " Désengagement " d’Amos GitaÏ. En 2015, elle tourne avec Alex Lutz dans " Le talent de mes amis ". Entretemps, elle revient à la chanson et enregistre avec Etienne Daho " Le condamné à mort " de Jean Genet à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain.

L’actrice décède le 31 juillet 2017 à l’âge de 89 ans. Jeanne Moreau laisse en souvenir une filmographie de plus de 130 films. Elle a donné la réplique aux plus grandes stars du cinéma, d’Alain Delon à Michel Piccoli et a tourné aussi avec les plus grands réalisateurs.