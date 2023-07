Jeanne du Barry : le destin tragique d'une roturière devenue la maitresse de Louis XV

Penchons-nous sur le destin fabuleux et à peine croyable de Jeanne du Barry, magnifique favorite du vieillissant Louis XV.

Rien ne la prédestinait pourtant à une telle situation, elle qui pendant longtemps, fut une femme entretenue par un proxénète. Certes la beauté, le charme et une allure extraordinaire sont des qualités qu’elle a toujours eues.

Mais cela ne suffit pas pour s’imposer à la Cour de France. Il faut être des plus futées. Fort heureusement pour elle, c’est aussi son cas. Très vite, Jeanne du Barry va prendre une ascendance très forte sur le roi.

Au plus grand bonheur de Richelieu et au grand dam, en revanche du duc de Choiseul. Ce dernier n'a pourtant pas dit son dernier mot. Il compte bien avoir le fin mot de l’histoire, et la peau de celle qui considère comme une dépravée.