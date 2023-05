"Jeanne du Barry" avec Maïwenn et Johnny Depp : retour sur les polémiques qui entourent le film

Quand Amber Heard a accusé Johnny Depp de violence conjugale et que les marques et studios de cinéma l’ont lâché, les fans de l’acteur ont affirmé que les plaintes avaient détruit sa carrière. Mais il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas. Sa victoire lors de son procès ultramédiatisé en diffamation face à son ex-femme lui a permis de revenir sur le devant de la scène: en plus de faire sa première apparition dans un long-métrage depuis l’affaire, la star américaine a renouvelé son contrat avec la marque de parfum Dior qui lui permettra de gagner plus de 20 millions de dollars, faisant de lui l’égérie masculine la mieux payée au monde, comme l’a attesté Variety.

Une nouvelle qui ne réjouit pas les fans d’Amber Heard, qui estiment qu’elle a tout perdu comparé à lui. Peu après le verdict du procès, l’actrice dénonçait "la haine et le vitriol des réseaux sociaux" durant ces longues semaines et dénonçait "des témoignages d’employés payés". Si elle apparaît encore dans Aquaman 2, elle a récemment choisi d'abandoner Hollywood pour l'Espagne et d’adopter une nouvelle identité pour élever sa fille dans la tranquillité.

Les défenseurs d’Amber Heard rappellent également l’issue du procès contre le tabloïd The Sun, en 2020. Johnny Depp avait porté plainte contre le journal, qui avait rapporté les propos de l’actrice le qualifiant de "mari violent". Il a finalement perdu et la justice a reconnu que ce que The Sun avait publié était "substantiellement vrai". Ils disent que même si elle a perdu en partie le procès en 2022, la décision ne change en rien le verdict de 2020.

Ainsi, certains ne comprennent pas pourquoi Maïwenn lui a demandé d'interpréter le rôle principal de son film. "J’avais choisi Johnny Depp pour son talent, sa vie privée ne me regarde en rien. D’ailleurs, le premier procès qu’il a perdu s’est déroulé après notre première rencontre. Je me posais la question de savoir s’il aurait encore l’envie, l’énergie, la force, même, de faire le film", justifiait la réalisatrice dans une interview accordée au magazine Harpeer’s Baazar en avril.