"Jeanne Dielman, 23 quai du commerce 1080 Bruxelles" de Chantal Akerman : entre aliénation féminine et hyperréalisme

Akerman ne tient pas à spectaculariser une intrigue avec la question de la prostitution ou du meurtre, poursuit Corinne Maury.

"D’ailleurs, le fait divers n’est pas un fait divers au sens où on n’a pas quelque chose qui monte, comme un acmé. On a ça à la fin. D’ailleurs aussi, la prostitution est montrée comme un rythme à vivre. On n’a jamais d’images dans la chambre, la caméra reste dans le couloir. Il y a cette idée d’un rythme qui est très fort".

On a souvent parlé d’un film silencieux, mais c’est un film extrêmement sonore, qui commence avec les talons de Jeanne dès l’ouverture du film.