"Jeanne de Belleville me hante", Mireille Calmel revient sur la rédaction de son roman "D’écume et de sang"

Dans son nouveau roman "D’écume et de sang", Mireille Calmel retrace l’incroyable histoire d’un personnage historique Jeanne de Belleville. Figure très peu connue de la guerre des Cent Ans, elle n’en est pas des moindres car il s’agissait de la première femme pirate et de la pire ennemie du roi de France.

Alors que rien ne la prédestinait à un tel destin, elle est devenue un des personnages les plus forts de cet affrontement à cause de son amour de jeunesse dont elle a souhaité venger la mort…

Ce sont donc les confessions de l’une des plus grandes héroïnes de la guerre de Cent ans, plus connue sous le nom de la Tigresse bretonne, que l’auteure a choisi de raconter à la première personne, incarnant ainsi le personnage. Un choix audacieux qui lui paraissait être une évidence.

"C’est plus qu’un choix, j’ai rencontré Jeanne de Belleville il y a plus de 15 ans maintenant. Le magazine Prima m’avait demandé un petit roman à l’occasion de la sortie d’un livre qui s’appelle "Petit pirate", […] j’avais donc trouvé cette femme pirate, elle était un peu rentrée en moi et elle me hante depuis ce jour-là…".