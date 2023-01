Jeanne d'Arc : quelle est la part de la réalité historique sur le mythe de la 'pucelle d'Orléans' ?

Rouen, le 30 mai 1431. A l’époque, la ville est la capitale du duché de Normandie, alors en possession anglaise. On vient chercher une jeune femme d'environ 19 ans au fond de sa cellule, pas pour lui couper la main, ni même la faire monter sur l’échafaud et que le bourreau, de sa lame assassine, lui tranche la tête. On veut la brûler vive, sur le bûcher, au beau milieu de la place publique.

Cette femme, c'est bien évidemment Jeanne d'Arc. Elle est entrée dans la légende pour sa mort. Une mort violente, inscrite dans les mémoires. Connue, elle l’est ensuite pour les voix, qui dès le plus jeune âge, se sont adressées à elle. Et qui ont fait d’elle une 'folle', une 'hérétique'.

Tous connaissent le bûcher et les apparitions divines, mais… rares sont ceux qui connaissent son histoire. Entre conquêtes militaires, installation du roi Charles VII sur le trône et canonisation posthume par l’Église catholique, sa courte vie a marqué l’histoire de France. Pour beaucoup, elle en est même une héroïne.

Mais son mythe a pris parfois le pas sur la réalité historique : qui était véritablement Jeanne d'Arc ? Quels sont ses vrais exploits militaires ? Comment a-t-elle été jugée ? Dans L'Heure H, chronique d'une femme devenue cheffe de guerre et porte étendard du royaume de France.