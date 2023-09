Jeanine de Limal, alias Poulette et "Y'a pas pire conducteur"

Derrière ce condensé de tôle froissée, d’infractions et de fous rires, l’émission tentait de promouvoir la prévention de manière ludique et proposait une remise à niveau des connaissances (règles, nouveaux panneaux, etc.). Comme le disait Maureen Louys, le but c’était de tenter de les faire progresser pour pouvoir les relâcher ensuite sur nos routes. L’émission s’est déroulée de 2007 à 2013 mais reste encore dans la mémoire de beaucoup d’entre nous.