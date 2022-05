Jean Seyll crée des vêtements sans créer de problème avec Lucid

Lucid est en constante recherche de la manière la plus écologique de produire des vêtements. Pour l’instant, c’est donc le recyclage qui les a convaincus, mais la jeune marque nourrit de belles ambitions. "Comme mettre en place des collections à partir de stock dormant ou encore utiliser des matières premières toujours plus locales, comme le chanvre une matière aux multiples vertus environnementales, etc."

Mais pour cela, Lucid a besoin de soutien. La jeune marque belge a opté pour un financement participatif via la plateforme Ulule, se finissant le 6 juin. Elle propose un t-shirt, un hoodie et un sweatshirt. "L’objectif est d’assurer un minimum de précommandes pour ne pas être en perte sur la première production. Et puis, en fonction des contributions, on pourra investir dans la recherche pour étudier de nouvelles solutions, toujours plus propres et élargir notre vestiaire."

Si vous voulez y jeter un coup d’œil, c’est par ici !