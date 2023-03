Jean-Sébastien Legros (Seraing) sur le Gril : "En quelques mois, j’ai pris dix ans dans la tronche…"

PAPIER 2 : TOBY ALDERWEIRELD. " Je pense qu’il est blessé pour notre match de samedi, non ? (clin d’œil) Toby Alderweireld arrête l’équipe nationale, et je pense qu’il faut respecter son choix car il a justement cette honnêteté de dire que c’est pour lui le moment de passer à autre chose. Sans doute qu’il sent qu’il n’a plus les ressources pour tirer l’équipe vers le haut. Mais je ne peux que saluer sa grande carrière… même si le nouveau Sélectionneur va devoir gérer cette transition avec les anciens qui partent : les changements trop abrupts ne sont jamais bons… J’ai toujours apprécié Alderweireld car c’est une force tranquille, un garçon qui dégage de l’assurance et de belles valeurs. C’est un vrai joueur d’équipe qui doit être un fameux pilier pour son coach. En plus de tout cela, c’est un super joueur de foot… Avoir un profil pareil au quotidien, ça doit être le pied ! Pour moi, il peut signer chez nous… et pour 4 ans, malgré son âge ! (clin d’œil) Qui je prendrais encore à Seraing si je pouvais choisir 3 joueurs de Pro-League ? Les Unionistes Anthony Moris et Koki Machida et le Brugeois Ferran Jutglà ! Celui-là, il sait jouer dos au but et en profondeur, c’est un profil très dynamique qui sait combiner, répéter les efforts… et surtout la mettre au fond ! J’aurais pu aussi prendre Lyle Foster… mais il a quitté Westerlo pour Burnley. (clin d’œil) Mais avec ces trois-là dans mon équipe, je pense qu’on est encore en D1A la saison prochaine… (grimace) Le premier nom que je couche dans mon onze de base à Seraing ? Christophe Lepoint, que ce soit derrière ou au milieu… même si je le préfère dans l’entrejeu. C’est mon bras droit dans l’équipe ! "

PAPIER 3 : CHOC PSYCHOLOGIQUE. (Il réfléchit) " A court terme ça peut marcher, mais sur la durée je ne crois pas trop au choc psychologique lié à un changement d’entraîneur… D’ailleurs, si j’ai appris une chose cette année, c’est que je me vois plus comme un coach qui construit que comme un pompier de service. Même si je sais qu’en disant ça, je ne me vends pas… (clin d’œil) Pour mettre en place un projet, il faut du temps. Et c’est le souci dans le foot et dans le monde actuel en général : ça consomme, on prend, on jette… puis on se rend compte qu’on n’a pas avancé. Moi, comme joueur déjà, je fonctionnais ainsi : quel que soit l’entraîneur, même si je ne partageais pas d’affinités avec lui, je me donnais toujours à fond en mettant le collectif avant ma petite personne. Je n’ai jamais joué en retenue… "