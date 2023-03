Jean-Sébastien Legros, l’entraîneur du FC Seraing : "Tout donner pour ne rien regretter"

Alors que le FC Seraing affronte la Gantoise ce samedi au Stade du Pairay, on voit mal comment les métallos pourraient encore éviter la relégation. Réaliste et lucide par rapport à la situation, Jean-Sébastien Legros sait que l’avenir du club se profile en D1B. Même s’il n’est pas encore résigné, l’entraîneur sérésien attend de ses joueurs un baroud d’honneur à l’occasion des quatre derniers matches de championnat, histoire de ne rien regretter…

Le FC Seraing pourrait déjà être fixé sur son sort ce week-end. A 4 journées de la fin de la phase classique du championnat, les métallos comptent toujours 8 points de retard sur Eupen, le premier club non relégable. Si les Sérésiens s’inclinent ce samedi face aux Buffalos et que les Germanophones l’emportent dimanche face au Sporting d’Anderlecht, la descente serait alors entérinée pour les métallos. Une réalité à laquelle s’est préparé Jean-Sébastien Legros : " C’est vrai que cette possibilité existe. Nous en sommes bien conscients mais on ne doit pas se focaliser sur ce paramètre. On doit avant tout penser à notre prestation. On voudrait bien retarder l’échéance et tant que ce n’est mathématique, on doit jouer le coup à fond pour éviter d’avoir des regrets ".

Des regrets, les Sérésiens pourraient en avoir vu les contretemps qui se sont accumulés cette saison avec notamment les blessures à répétition. La liste est longue mais la plupart des joueurs cadres comme Christophe Lepoint, Gérald Kilota, Guillaume Dietsch, Marius Mouandilmadji ou encore Antoine Bernier ont été indisponibles durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. A cela s’ajoutent certaines décisions du VAR généralement en défaveur des Sérésiens et une série de 12 défaites par un but d’écart. Jean-Sébastien Legros connaît toutes ces données mais le coach des métallos veut terminer cette saison chaotique avec les honneurs : " On a droit à un fameux programme avec 4 belles affiches. On va successivement affronter la Gantoise, le club de Bruges et l’Union, soit trois équipes du top avant de terminer avec Westerlo, la révélation de la saison. Je ne me suis fixé aucun objectif en termes de points et on ne regarde plus les résultats de nos concurrents directs mais on veut profiter tout simplement de ces quatre derniers matches et montrer une image positive de Seraing. On va jouer libérés et pourquoi pas essayer de créer un exploit. Ce ne sera pas facile contre Gand, l’équipe en forme du moment, qui vient d’intégrer le top 4. C’est un adversaire qui possède une fameuse force de frappe avec notamment son buteur Gift Orban mais ce n’est pas le seul atout de cette équipe qui fait partie des ténors du championnat ".

Ne pas terminer dernier

Les joueurs du FC Seraing sont donc prêts pour un baroud d’honneur. Des joueurs qui ne sont pas (encore) résignés selon le coach sérésien : " Je sens toujours de l’envie, de l’enthousiasme et du dynamisme dans cette équipe. On l’a encore vu il y a quelques jours avec un partage (1-1) à Metz. Un match que nous aurions dû gagner. Je félicite mes joueurs qui ne lâchent rien et n’ont pas envie de terminer derniers comme l’a signalé notre capitaine Christophe Lepoint. Ils mesurent aussi la chance qu’ils ont de pouvoir jouer en D1A et la plupart d’entre eux ont le niveau pour réaliser une belle carrière. Je pense notamment à Moustapha Mbow, prêté par Reims, qui a trouvé ses marques en Proleague mais il n’est pas le seul. Marvin Tshibuabua ou encore Morgan Poaty ont également livré une belle saison et il y en a d’autres. Ils doivent en profiter et essayer de rester en proleague la saison prochaine même si ce n’est plus avec Seraing. C’est une source de motivation supplémentaire ".

Feu vert pour la licence

Un signal positif a toutefois été émis cette semaine au Pairay. La commission des licences a en effet donné son feu vert concernant l’octroi de la licence professionnelle pour que les métallos puissent évoluer en D1A ou D1B la saison prochaine. L’auditorat de l’Union Belge a constaté le respect de toutes les conditions et le soutien financier de l’actionnaire principal, Bernard Serin, président du FC Metz. Un message perçu comme une éclaircie dans la grisaille " C’est la preuve d’une certaine rigueur dans la gestion du club mais il faudra désormais éviter de reproduire certaines erreurs. Il y a des choses à mettre en place et à améliorer tant sportivement que structurellement afin d’assurer l’avenir du club, que ce soit en D1A ou D1B ".

Un vaste chantier

L’octroi de la licence devrait donc permettre à la direction sérésienne de jeter les bases de l’équipe en vue de la saison prochaine. " Il est encore trop tôt pour parler de la saison prochaine " tempère Jean-Sébastien Legros " mais plusieurs joueurs seront en effet encore sous contrat. C’est le cas de Mathieu Cachback, Sandro Tremoulet, Leroy Abanda, Simon Elisor, Sambou Sissoko, Abdoulaye Sylla, Ejaita Ifoni et valentin Guillaume. Si la majorité de ces joueurs restent à Seraing, cela constituerait un socle intéressant qu’il faudra évidemment renforcer pour faire bonne figure mais je suis persuadé que le club sera toujours ambitieux ". La reconstruction de l’équipe passe aussi par le choix de l’entraîneur et sur ce point, c’est encore la grande inconnue :" Je ne me pose pas encore cette question. A l’heure actuelle, je n’ai reçu aucun signal de ma direction mais je préfère penser à l’aspect purement sportif pour le moment. Bien sûr, après avoir goûté au football de haut niveau, dans un contexte délicat, je suis convaincu que j’ai ma place dans le milieu du foot professionnel. On m’a dit aussi que si je survivais à cette expérience à Seraing, je pourrais réussir partout (rires). Je suis certain que cette expérience me servira à l’avenir ".