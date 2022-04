Jean Rouaud : " Tout homme est potentiellement la guerre "

Dans son nouveau livre, Jean Rouaud questionne les liens entre l’agriculture et la guerre. Il constate qu’après avoir divinisé les animaux pendant des milliers d’années, nous avons préféré diviniser la guerre et domestiquer le divin. Jean Rouaud affirme que l’agriculture, c’est la guerre par d’autres moyens. Que cultiver et élever, c’est bien trop souvent faire la guerre à la nature.

Qui terre a, guerre a est publié chez Grasset.

_______________________________________

L'enfance de Jean Rouaud est marquée par la mort, celle de son père lorsqu'il a 11 ans. Il l'évoque dès son premier roman, Les Champs d'honneur. Il y est aussi question de la guerre, très présente dans l'imaginaire de sa famille ; par la première guerre mondiale d'abord, à laquelle ses deux grands-pères et ses grands-oncles ont participé, et par la seconde guerre mondiale, dont il a des récits de première main.

"Cette guerre qui marquait chaque génération faisait que j'étais persuadé, à 10 ans - et ça me terrorisait -, qu'il y aurait une troisième guerre mondiale et que c'était pour ma pomme. Et ce qui rôde autour de l'Ukraine, c'est ça, quand même."