Jean-Roger Caussimon, ou l’amour des mots

Et puis en 1947, c’est au cabaret Le Lapin Agile que se produit une rencontre majeure pour Caussimon : Léo Ferré. La rencontre est un coup de foudre d’amitié entre les deux. Les points communs se multiplient comme les verres se vident. Il devient non seulement l’ami, mais le parolier privilégié de Léo… ce qui lui donne une visibilité encore plus grande. Caussimon continue à interpréter ses propres chansons sans jamais avoir fait aucun album studio, ne s’en sentant pas vraiment légitime. C’est le célèbre Pierre Barrouh, jeune créateur du label indépendant Saravah, qui lui tombe dessus, et le fait immortaliser sa voix en studio.

Jean-Roger Caussimon enregistrera six albums solos et de nombreux autres artistes finiront par enregistrer ses chansons. Comme à Ostende, son amulette absolue, sera rendue encore plus populaire grâce à Léo Ferré sur son album Paname de 1960. Les deux partageaient un amour inconditionnel de la vague, la mer, la fascination de l’océan. Léo Ferré, son interprète fétiche a donné à ses titres un éclat digne des vagues qui se fracassent sur les rochers.