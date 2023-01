Jean Reno dévoile les excès de Johnny Hallyday

Depuis le 20 décembre dernier, une exposition sur la vie de Johnny Hallyday est ouverte à Brussels Expo. On y voit sa carrière, son enfance ainsi que des éléments privés du chanteur.

Durant l'exposition, un audioguide vous accompagne avec la voix de Jean Reno.

Pour Le Parisien, l'acteur que l'on a pu voir dans "Les visiteurs" est revenu sur sa relation avec l'interprète de "Je te promets" : "Je ne veux pas trop en faire mais je pourrais vous en parler pendant une semaine... Il avait beaucoup de faces, de personnages... On était des compagnons de route, on a vécu de ces moments... Comme quand il était bourré et qu'il revenait sur son bateau. Il fallait passer par une petite passerelle et tous les soirs, je me disais : 'Il va tomber', alors je vidais mes poches et je m'apprêtais à sauter... Il me regardait, l'air de dire : 'Mais tu me prends pour qui ?' Et il n'est jamais tombé !"

Jean Reno dévoile aussi les coulisses de l'album de Johnny Hallyday en collaboration avec le chanteur M : " Vous savez que le disque avec -M-, il l'a fait sous champignons (hallucinogènes). Il me l'a avoué. Je lui ai dit : 'Mais qu'est-ce que t'as fait ?' Mais si les autres prenaient des champignons, ils ne pouvaient pas rester au bord."

Dans le conflit entre Laetitia Hallyday et David et Laura Hallyday, Jean Reno décide de ne pas prendre un parti : "Pourquoi vouliez-vous que je fasse du bruit ? C'est une question privée, familiale. Qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez condamner, faire l'arbitre ? Ce n'est pas mon style. Ce n'est pas facile pour Laeticia, ce n'est sans doute pas facile pour eux non plus. Mais le temps va faire rouler les cailloux au fond de la rivière et cela va se mettre en place, petit à petit."

La voix de Jean Reno vous guide durant l'exposition sur Johnny Hallyday à découvrir jusqu'au 15 juin 2023.