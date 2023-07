Jean-Pierre Mocky, anarchiste provocateur et la révolte des prostituées dans Radio Caroline ce weekend

Olivier Monssens a sélectionné pour vous deux émissions de cette dernière saison à écouter ces samedi et dimanche midi.

Au programme de samedi, le portrait de Jean-Pierre Mocky. Anarchiste provocateur, " cinéaste engagé dissimulant sous la série B et les intrigues anecdotiques des charges sociales libertaires ", observateur de la bêtise humaine dont il grossissait les traits pour en dresser des portraits subversifs…

Exubérant, râleur, rendre-dedans et irréductiblement révolté, Mocky est l’auteur et réalisateur de 66 longs métrages entre 1959 et 2017 dans lesquels le suivront les plus grands noms du cinéma et du théâtre français : Michel Serrault, Bernadette Lafont, Bourvil, Jean Poiret, Francis Blanche, Catherine Deneuve Michel Galabru, Jean-Pierre Marielle, Jacqueline Maillan, Michel Simon, Jeanne Moreau… utilisant le rire comme une arme contre toutes les institutions, tous les pouvoirs.

Dimanche, Olivier Monssens revient sur la révolte des prostituées de Saint-Nizier en juin 1975 à Lyon, mouvement qui se propagera ensuite à Paris et dans quelques grandes villes de France et que la presse appellera " Le mai 68 des prostituées ". Pour la première fois de façon claire et massive, le problème de la prostitution se retrouve sur la place publique, les péripatéticiennes sortant de la semi-clandestinité pour protester contre " la répression policière arbitraire " et " l’hypocrisie de l’Etat " mais aussi pour revendiquer le droit d’exercer leur métier dans la dignité. "La société a l’habitude de nous juger et de nous rejeter dans un ghetto de mépris ou de pitié, affirment-elles. On n’est pas des bas-ventres mais des femmes ! ". A leur tête, Ulla, jeune femme dotée d’un franc-parler et d’une longue chevelure blonde identifiable qui devient en quelques jours la nouvelle " vedette des médias ".