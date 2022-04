Jean-Pierre Marielle, entre talent, gouaille et galettes à Pont-Aven

Fier comme un paon, avec sa robe de chambre violette en satin, donc brillante, il pavane, il plastronne, il crâne, il parade, il exulte. Il ? C’est Roger Pouplard, le héros du film "Comme la lune" de Joël Séria sorti en 1977. Un beauf comme on aime les détester, comme on adore s’en moquer. Et des rôles comme ça, il en a eus Jean-Pierre Marielle. Il mettait d’ailleurs tout son talent, toute sa gouaille, sa voix chaude et caverneuse, sa moustache bien taillée et son mètre 85 au service de ces personnages ingrats qu’il rendait ridicules pour notre plus grand plaisir de spectateur. Et dire que lui, il était tout le contraire. Élégant et cultivé, le jeune Jean-Pierre mettait déjà en scène des pièces de Tchekhov quand il était au lycée.