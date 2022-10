Jean-Pierre Hautier nous quittait il y a 10 ans : "Il a apporté un nouveau ton, avec du sourire dans la voix"

Animateur emblématique de la RTBF et ancien chef de La Première, Jean-Pierre Hautier nous quittait le 12 octobre 2012 à l’âge de 56 ans. Hommage et rappel de ses multiples talents dans Le Mug avec Éric Loze, animateur du Fantôme de la Radio.

10 ans déjà, et sa voix résonne encore dans les têtes des auditeurs. Timbre singulier de La Première et journaliste polyvalent, Jean-Pierre Hautier a marqué l’histoire de la radio belge francophone.

Après ses études à l’IAD, il fait ses premiers pas en radio aux côtés de Patrick Duhamel dans Ne cherchez plus entre midi et deux heures. Il lance véritablement sa carrière en participant au succès de Radio Cité, précurseur des radios musicales de la RTBF, puis en animant les ondes de Bruxelles Capitale. À l’aube du XXIe siècle, il succède à Claude Delacroix à la tête de La Première et dynamise considérablement la chaîne. Sa passion pour tous les genres musicaux a marqué le public. Il officie d’ailleurs comme présentateur, pendant plusieurs années, du Concours Eurovision de la chanson. On se souvient aussi de sa présence dans le jury du télé-crochet Pour la gloire.