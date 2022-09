Jean-Pierre Hansen (ex-Electrabel): "Confier toute l’énergie au marché a été une erreur essentielle"

Dans l’émission "Déclic – Le Tournant" de cette semaine, l’ancien patron d’Electrabel se livre, sans langue de bois et dit tout le mal qu’il pense de la façon dont on a libéralisé, il y a 20 ans, le marché de l’électricité et du Gaz. Voici quelques morceaux choisis.

"Au tournant du millénaire, la commission européenne d’abord et puis les Etats-Membres ensuite ont donné une sorte de prima au marché. Le Marché devait tout résoudre, tout le temps et pour tout le monde… Mais il y a une série de secteurs où cela ne peut pas fonctionner : pour les biens stratégiques et pour les biens de service public. Or l’énergie conjugue les 2. Et donc confier toute l’énergie au marché a été une erreur essentielle. Cela a multiplié les impacts d’une crise de l’énergie, comme celle que nous vivons".

Le choix du gouvernement Verhofstadt

Piquant, Jean-Pierre Hansen rappelle que la Belgique, à l’époque (fin des années 90 et début des années 2000) soutenait cette vision. "Le gouvernement Verhofstadt à l’époque a été un grand défenseur de cette manière de voir : " tout par le marché ". Incidemment d’ailleurs, les partis qui étaient au pouvoir à l’époque sont à peu près les mêmes qui sont au pouvoir aujourd’hui". NDLR : il s’agissait du gouvernement " arc en ciel " composé de libéraux, des socialistes et des verts.

L’aveuglement de la commission

Était-ce de la naïveté ? Pour l’ex-patron d’Engie-Electrabel "la naïveté c’est de s’être mis dans les griffes de Vladimir Poutine pour l’approvisionnement en gaz. Mais avoir laissé toute l’énergie aux mains du marché, c’est de l’aveuglement! Cela fait 20 ans que toute une série d’acteurs et de spécialistes du secteur disent que ce modèle ne tient pas la route. Pourtant la commission n’a pas voulu changer son modèle".

Découvrez l’entretien complet avec Jean-Pierre Hansen, dans cet épisode de votre nouveau PODCAST " Déclic - Le Tournant " qui entend nourrir le débat de société sur les nombreuses bascules sociétales qui se profilent devant nous. Comprendre pour pouvoir agir.