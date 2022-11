Jean-Pierre Gibrat : La BD, c'est comme une chanson, on doit être concis, elliptique et on n'a pas droit à l'erreur

Le jeune Jean-Pierre suit des études sans histoire et se découvre un vrai goût pour le dessin et l'histoire mais les matières littéraires laissent à désirer . Il passe tout de même son bac philo et entame des études en art plastique et dessin publicitaire. Il se lance rapidement dans la bande dessinée mais ne se fait pas confiance pour raconter des histoires. Il travaille donc avec des scénaristes et notamment à Jackie Berroyer qu'il rencontre fin des années 70.

Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard, alors qu'il ne trouve pas de projet intéressant, qu'il se met à raconter ses propres histoires ... Son premier album solo Le Sursis sort en 1997, se vend à 500.000 exemplaires et le fait connaitre du grand public.