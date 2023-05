Jean-Pierre Changeux : « Les bactéries n’avaient aucun pouvoir esthétique sur moi »

Le verbe prolixe, le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, pionnier de sa discipline, découle au micro de Pascale Seys le long cheminement qui l’a conduit de l’observation des coléoptères, des papillons, des crustacées, des poissons électriques et des bactéries à la fondation d’une science nouvelle qu’on appelle aujourd’hui les neurosciences. Une plongée dans l’activité des 86 milliards de neurones propres à l’être humain.

Jean-Pierre Changeux allie la rigueur scientifique au pouvoir de l’imagination. Amateur d’art, collectionneur et même commissaire de plusieurs expositions, il a fait paraître en début d’année chez Odile Jacob un livre d’entretien avec le philosophe François L’Yvonnet intitulé Le Beau et la splendeur du vrai. Une allusion à Platon qui déclarait : "Le Beau c’est la splendeur du vrai."

Jean-Pierre Changeux nous explique le choix de ce titre :

C’est un peu une sorte de plaisanterie sur Platon qui est un excellent philosophe mais dont je ne partage absolument pas les idées. Avec François L’Yvonnet, nous avons choisi ce titre car il met en relation le Beau et le Vrai. Il y a en effet une relation entre les deux même si je considère que ces notions ne doivent pas être prises pour des idées platoniciennes, c’est-à-dire qu’il n’y a pas un beau ni un vrai, non, il y a une recherche esthétique et une recherche de vérité qui est la démarche scientifique. Ce titre confronte deux recherches, deux démarches : la recherche du beau et de la vérité, c’est ce que nous faisons.

Professeur honoraire au Collège de France et à l’Institut Pasteur, Jean-Pierre Changeux a eu l’occasion dans sa carrière de transmettre ses idées sur le beau et le vrai. Preuve en est, le Professeur au Collège de France et mathématicien de formation Stanislas Dehaene qui fut son élève, a construit son dernier livre Face à face avec son cerveau (aux éditions Odile Jacob) comme un livre d’art puisqu’on y trouve cent représentations du cerveau. Lors de sa venue dans cette émission, Stanislas Dehaene nous confiait avoir souhaité "montrer la beauté du cerveau". L’alliance du Beau et du Vrai a de beaux jours devant elle !