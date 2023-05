Jean-Paul Lacomble, président comblé par la montée du RFC Liège : "D’abord se stabiliser et puis l’appétit vient en mangeant"

Le RFC Liège a obtenu son ticket pour la Challenger Pro League en partageant sur la pelouse de Tirlemont. Un retour en D1B qui est le fruit d’un gros travail et d’une saison aboutie comme l’a expliqué le président Jean-Paul Lacomble au micro de Pierre Capart : "Je pense que c’est mérité, on a été dans le top 3 quasiment toute l’année. On a de loin la meilleure attaque. On a seulement deux défaites et encore aujourd’hui où on ne gagne pas, on a un poteau et une latte. On ne peut même pas dire qu’on ait eu de temps en temps un coup de pouce du destin. Heureux pour ce groupe qui le mérite vraiment, pour le club et tous les supporters. Il y a 8 ans, on est rentré à Rocourt, il y a 4 ans on est rentré à Wihogne avec l’académie, et aujourd’hui on rentre chez les pros. Mission accomplie je pense".

La fête sera forcément belle pour les Sang et marine et leurs supporters. Et après, il sera déjà temps de se tourner vers les prochains objectifs : "C’est la D2 professionnelle, celle qu’on connaît, avec toutes ses exigences. A partir de demain le travail commence. Fêter aujourd’hui parce qu’on y arrive, c’est bien. Maintenant on doit se montrer digne. D’abord se stabiliser et puis l’appétit vient en mangeant. Je pense qu’Aragon disait ‘honte à celui qui trouve ses limites et honte à celui qui s’en contente’".

Le noyau ne devrait cependant pas être totalement chamboulé et on devrait retrouver un certain nombre de joueurs du noyau actuel : "Il y a une base et c’est indiscutable, ce groupe mérite de monter donc l’ossature restera la même et il y aura quelques ajustements. Mais la base du groupe de l’année prochaine, c’est celle de cette année-ci qui a montré toutes ses capacités".

Et pour ce retour dans le football professionnel, le RFC Liège pourra jouer dans son stade, qui ne devra connaître que quelques petites modifications : "Le stade est déjà conforme à la D1B, c’est sur cette base-là qu’on a obtenu la licence. Il y a encore des aménagements à faire, notamment pour la presse. Mais le gros du travail est fait. Et à partir de demain commence la mise en forme de tout ce qui est accueil, circulation dans et autour du stade, etc. Il y a du travail mais on est content d’avoir ce travail".

Si les Liégeois ont souvent fait l’ascenseur, cette fois il y a une réelle volonté de s’implanter durablement dans le football professionnel : "Ce n’est pas la première fois qu’on a cette impression. On en a connu des hauts et des bas. Ce qu’on veut faire ici, c’est non seulement savourer le moment parce que ce n’est pas dans n’importe quelle D2 qu’on arrive. Si on enlève les quatre équipes de jeunes, ça veut dire qu’on rentre dans le top 28 du football belge. On a l’intention d’y rester et de ne pas comme à d’autres reprises par le passé se brûler les ailes".