Jean-Paul Belmondo : les touchants hommages de sa famille un an après sa mort

C’était il y a un an déjà, le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo nous quittait à l’âge de 88 ans. A cette occasion, sa famille lui rend hommage.

"Tu me manques je t’aime papi", écrit Alessandro Belmondo, le petit-fils du monstre sacré du cinéma français sur Instagram. Un touchant message accompagné d’une photo de lui et son grand-père qui témoigne de leur complicité : "Déjà 1 an que tu es parti, pourtant j’ai l’impression que tu nous as quitté hier. Nos moments de complicité me manquent… nos sorties au cinéma, nos déjeuners autour d’une bonne table qui finissaient par un verre de limoncello…"

Il n’est pas le seul à s’être exprimé sur le décès de Jean-Paul Belmondo en ce jour spécial. Son fils Paul Belmondo s’est confié sur les ondes de RTL : "Il y a de la tristesse, du manque. Est-ce qu’on se protège de ça ? Non… Bien sûr que le temps fait son œuvre, on apprend à vivre."

Natty Belmondo, l’ex-femme de Belmondo, qui a partagé la vie de l’acteur de 1989 à 2002, a également choisi Instagram pour rendre hommage à leurs 20 ans d’amour qui "ne s’effacent pas comme ça".