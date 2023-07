Jean-Paul Belmondo, la Bébel époque : un podcast en neuf épisodes sur le Magnifique du cinéma français

Des répliques cultes et un timbre de voix singulier, des cascades à couper le souffle, un visage anguleux extrêmement reconnaissable et des rôles aussi variés qu'inoubliables : Jean-Paul Belmondo reste l'un des monstres sacrés du cinéma français. Mais derrière Belmondo, qui était vraiment Bébel ? Le podcast Jean-Paul Belmondo, la Bébel époque, une série en 9 épisodes, lève un coin du voile.

Belmondo ou Bébel ? Le nom et le surnom de Jean-Paul Belmondo sont eux-mêmes devenus comme des prises de position : il y aurait le Belmondo de Godard, Truffaut ou Melville et le Bébel de Lautner, Verneuil et Audiard. Il y aurait le Belmondo qui serait devenu un 'verbe' selon Tarantino, et le Bébel qui aurait tout d’un 'guignolo'. On pourrait décliner à l’infini ces antagonismes pour mieux découvrir peut-être qu’ils n’en sont pas vraiment…

Qui se cache derrière celui qui est devenu un véritable monument national célébré jusque dans la Cour d’Honneur des Invalides par le Président de la République en personne ?

Le roi du polar, tour à tour flic et voyou, le prince de la cascade, le séducteur hors pair, l’enfant gâté du cinéma français qui se déguise sans cesse, le bavard impénitent capable de dire du Audiard comme du Duras, l’empereur du box office et tant d’autres costumes encore, tous plus virevoltants les uns que les autres.

Magnifique, professionnel, as des as, marginal, solitaire, morfalou, voyou, voleur, incorrigible, animal, mais aussi prêtre, mousquetaire, héritier, soldat, avocat, commissaire, truand, musicien, forçat : voyage au pays d’une star hors norme.

Le podcast Jean-Paul Belmondo, la Bébel époque vous amène au plus près de la vie privée et professionnelle de l'acteur, à travers des extraits de films, des archives et de nombreux entretiens inédits avec celles et ceux qui ont travaillé à ses côtés : Claude Lelouch, Françoise Fabian, Marlène Jobert, Alain Delon, Danièle Thompson, Victor Belmondo, Dominique Besnehard, Cédric Klapish,...

Une série produite par France Inter, le réseau des radios francophones et RFI.

Auteur et producteur délégué : Laurent Delmas

Attachée de production : Marion Philippe

Réalisateur : Stéphane Ronxin

► Retrouvez tous les épisodes de La Bébel époque sur Auvio.