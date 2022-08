Jean-Pascal Zadi à l’Intime Festival ce dimanche pour son film "Tout simplement noir" et une carte blanche

L’intime Festival se déroule à Namur ces 19, 20 et 21 août pour sa dixième édition. Au programme, des lectures, du théâtre, des entretiens, des débats, des concerts et des films, dont "Tout simplement noir" de Jean-Pascal Zadi et John Wax. Jean-Pascal Zadi sera également présent pour une carte blanche.

Récompensé en 2021 d’un César du meilleur premier film et du meilleur espoir masculin, "Tout simplement noir" est un faux documentaire qui suit un acteur raté à la recherche de soutiens pour lancer une marche antiraciste.

Le film rassemble un casting cinq étoiles où les acteurs jouent leur propre rôle, avec notamment Omar Sy, Stefi Selma, Eric Judor, Ramzy Bedia, Claudia Tagbo, Soprano et Jonathan Cohen. "Le but n’était pas de faire un film et d’accumuler plusieurs stars", précise le réalisateur. "C’était d’abord les thématiques qui nous intéressaient", avant de regarder "qui pourrait interpréter ces rôles", poursuit-il.

"Tout simplement noir" sera projeté le dimanche 21 août à 10 heures au Studio et sa carte blanche aura lieu le même jour à 13h45 à la Grande Salle.