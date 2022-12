Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) : "Je suis écoféministe"

Si vous aviez un vœu à formuler pour 2023 ? Ce serait lequel ?

C’est que nous allions enfin, avec la collaboration de toutes celles et de tous ceux qui sont prêts à aller dans cette direction-là, vers un monde qui soit à la fois plus juste, plus respectueux de tous les êtres vivants et avec un meilleur équilibre par rapport à la nature, en général. Et je pense que c’est possible. Ce serait vraiment dans l’intérêt de tout le monde d’aller dans cette direction-là.

Le politique ne vous a jamais sollicité pour porter ce message vers l’action ?

Si, si, bien sûr… J’ai reçu plusieurs propositions, de différents partis, d’ailleurs. Mais j’ai toujours dit que je pensais que mon action était plus efficace, en tout cas pour le moment, en restant à l’interface sciences politiques où je suis depuis très longtemps et où j’espère encore rester quelques années, puisque je me présente à la présidence du GIEC. Le gouvernement fédéral a décidé le 28 octobre de me soutenir officiellement. Je vais essayer de devenir le président du GIEC en juillet 2023 et donc, si ça marche, si je suis élu, si j’ai à peu près les 80 voix de pays nécessaires, je continuerai à faire mon travail de cette manière-là, mais pas dans la politique partisane.