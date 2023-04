Jean-Pascal van Ypersele, candidat à la présidence du GIEC : "Très optimiste sur mes chances d’être élu"

Jean-Pascal van Ypersele, futur capitaine du GIEC ? "Ce rôle de président, il est de diriger ce grand paquebot scientifique et international. Il doit parvenir à promouvoir au monde entier l’information la plus pertinente et la plus utile à la décision, en matière environnementale. Je voudrais que le GIEC parle, dans les négociations climatiques, pour un acteur qui n’a pas de voix : le climat lui-même. Si je suis élu président, j’ai pour ambition de porter cette voix le plus haut possible."

Enjeux de sa présidence : l’inclusivité et la collaboration internationales. Jean-Pascal van Ypersele souhaite que le GIEC soit teinté d’une plus grande diversité, en mettant en avant des femmes, des jeunes auteurs et des scientifiques issus de pays en voie de développement : "Il est essentiel d’établir une meilleure connexion entre les décideurs politiques et les sciences du climat. La démarche doit se faire dans un contexte plus transversal. Les objectifs du GIEC doivent être ceux du développement durable, qui vont au-delà du climat."