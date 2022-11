Jean-Pascal van Ypersele à propos de la COP27 : "C’est à la fois trop lent et à la fois indispensable"

La Belgique envoie une délégation de 125 personnes en Egypte, mais la ministre flamande du climat Zuhal Demir n’en fera pas partie – du moins physiquement. "C’est évidemment dommage parce qu’il faut constater qu’au fil des années, les COP sont devenues des occasions trop rares pour les ministres fédéraux et régionaux s’occupant du climat et de l’énergie de se rencontrer et d’accroître leur collaboration. Donc oui, c’est dommage, mais ça n’empêchera pas la délégation belge de faire son travail."

Les COP se passent là où il est possible de les tenir, et c’était le tour de l’Afrique cette fois-ci

Si la ministre flamande ne sera pas présente en Egypte, c’est parce qu’elle estime que le pays ne respecte pas les droits de l’homme, et que les scientifiques du climat y sont réduits au silence. "Je ne suis pas tout à fait convaincu de l’argument des scientifiques réduits au silence", note Jean-Pascal van Ypersele. "J’ai l’impression que c’est plutôt une bonne excuse - ou une mauvaise excuse de sa part – pour ne pas venir. Bien sûr, il y a des problèmes de droits de l’homme en Egypte. Mais les COP se passent là où il est possible de les tenir, et c’était le tour de l’Afrique cette fois-ci."