Jean-Pascal Lacoste : "La Star Ac a marché parce qu’il y avait aussi des gens qui apprenaient à chanter"

Attention, coup de vieux en approche : L’agitateur, le tube de Jean-Pascal Lacoste, écoulé à 984.000 exemplaires, célèbre ses 20 ans en 2022.

"C’est un des plus beaux titres de la chanson française qui ne se démode pas. C’est la plus belle arnaque de la musique française également et on aime toujours cela. Cela marche toujours" se réjouit, non sans une pointe d’humour, le trublion de la saison 1 de la Star Academy.

Après des contrats avec TF1 pour des séries, il connaît cependant une période de creux. Moins sollicité par les médias, il ouvre une guinguette avec sa femme puis devient serveur pour subvenir à ses besoins. Un pas en arrière pour mieux rebondir en télévision puisqu’il a rejoint la bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna dans TPMP. 20 ans après sa découverte par les téléspectateurs, le Basque semble toujours aussi apprécié. Son humilité, sa sincérité et sa promiscuité avec les gens permettent au public de s’identifier à lui. "Qu’on m’aime ou qu’on ne m’aime pas mais au moins je pense être droit dans mes bottes. Je pense que le fait d’être soi-même est important, j’ai été éduqué comme cela" confie à ce propos l’ancien demi-finaliste de la Star Academy.