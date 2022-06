Jean-Pascal Labille (Solidaris) : "Nous devons mieux préparer l’Etat aux crises qui, inévitablement, vont continuer d'arriver"

Le thermomètre Solidaris, fait transparaître, lui, un certain paradoxe. Sur la prise de température des trois millions de Belges affiliés à la mutuelle, il ressort que les citoyens demandent plus d’actions de la part de l’Etat, mais qu’en même temps ils ne savent plus très bien qui décide pour eux. Il y a une demande de plus d’Etat mais de la déviance concernant les politiques.

Et Jean-Pascal Labille d’expliquer que les études Solidaris se sont penchées sur les sentiments profonds des affiliés, après des épisodes importants arrivés coup sur coup que sont la crise du covid, les inondations de l’été dernier et la guerre en Ukraine. Et l’ancien ministre fédéral socialiste de synthétiser : " Nous devons mieux préparer l’Etat à ces crises qui inévitablement vont continuer à arriver. On veut un Etat plus prévoyant. Et une prévention construite sur une base collective (et pas stigmatiser des comportements individuels) ". Pour cela, dit l’invité de Thomas Gadisseux, qui se fait le porte — parole de ses affiliés " demandez-nous à nous, citoyens, quelles solutions nous voulons construire ". Et résume-t-il " on a besoin à la fois de plus de prévention et de plus de démocratie ". C’est-à-dire plus d’écoute et de démocratie participative.