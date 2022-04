Jean-Michel Tinivelli en flic et nouveau papa dans "Simon Coleman"

Flirtant avec l'humour Simon Coleman reste un téléfilm léger, malgré son début dramatique. D'ailleurs, la mort du couple est rapidement expédiée pour faire place à l'enquête policière dont sont chargés Simon et Castillon (un assassinat dans un hôtel) et aux nouveaux défis parentaux du héros.

Bien connu pour son rôle de Frédéric Marquand dans la série Alice Nevers, le juge est une femme, Jean-Michel Tinivelli endosse à nouveau le costume policier dans ce téléfilm tourné à Aix-en-Provence et sa région en novembre dernier. Au casting de cet unitaire coproduit par la RTBF, on retrouve aussi Ted Etienne (OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire), Alika Del Sol (Sam), Elodie Varlet (Plus belle la vie) et Jérémy Banster (Un si grand soleil).

Simon Coleman, jeudi 5 mai à 20h35 sur La Une et Auvio.