Jean-Michel Saive dévoile le nom de son idole et c’est étonnant !

Fan de Borg de la première heure, Jean-Michel Saive confie qu’il avait des posters de son idole dans sa chambre étant plus jeune. Le grand tennisman était alors au sommet de sa carrière et avait un look inoubliable avec ses longs cheveux blonds. Un moment qui a marqué son enfance, c’est la finale à Wimbledon entre Björn Borg et John McEnroe, le duo mythique du tennis. Jean-Michel se rappelle, qu’avec son frère, après la finale, ils rejouaient le match dans leur jardin. C’est avec beaucoup d’émotion qu’il raconte sa première rencontre avec le tennisman qui avait, lui aussi, commencé sa carrière comme pongiste. C’est lors de son match en finale de l’Euro, contre Jan-Ove Waldner, que Björn Borg est venu le féliciter pour sa carrière, un moment exceptionnel pour lui. Des années après, Jean-Michel a également eu l’honneur de jouer en double au tennis avec lui.