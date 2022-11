Jean-Michel Larqué s'en prend à l'attitude des Diables : "On a l'impression que c'est la pire équipe... avec le Qatar"

Face au Maroc, les Diables Rouges ont déçu pour la 2e fois consécutive (0-2). Et s'ils étaient parvenus à garder la face en empochant les trois points contre le Canada, ici ils ont dû courber l'échine sans opposer de vraie rébellion. Désormais dos au mur et dans l'obligation de l'emporter face à la Croatie jeudi, les Belges inquiètent et s'attirent forcément quelques critiques venues de l'étranger.

Jamais le dernier pour donner un avis clivant, Jean-Michel Larqué n'a pas fait dans la dentelle au moment de commenter la prestation belge. "Je compatis sincèrement à la douleur des nombreux amis que j’ai de l’autre côté de la frontière, en Belgique. Je pensais, comme un peu tout le monde, je crois, que les Diables allaient vivre leur tournoi dans une sorte de crépuscule, mais là, c’est la nuit noire. Sans jouer les casseurs, on a clairement l’impression après deux matches, que la Belgique est la pire équipe du tournoi avec le Qatar" explique-t-il au micro du Soir.

Plus que le jeu, c'est l'attitude que le consultant français fustige et déplore : "Même le Costa Rica, qui s'est fait empiler 7 buts par l’Espagne, a réagi. En battant le Japon sur un hold-up certes, mais en refusant de baisser la tête. J’ignore avec quel ressort Roberto Martinez peut agir sur le management d’une équipe à ce point touchée par la véritable misère qui l’habite, mais je ne voudrais pas préparer le match contre la Croatie à sa place. Je n’ose imaginer que la jeune génération présente dans la sélection, ne fasse pas mieux que des cadres qui n’ont rien montré jusqu’ici, si ce ne sont les limites de leur grand âge ou de leur renoncement hâtif. On dit souvent – à tort à mon avis – qu’il ne faut pas changer une équipe qui gagne mais avec une équipe qui perd, la question ne se pose même pas."

Alors, Roberto Martinez va-t-il (enfin) envoyer des jeunes dans le grand bain jeudi ? Vu le contexte et l'enjeu, rien n'est moins sûr.