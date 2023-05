Jean-Michel Javaux sur le blues des bourgmestres : "Si vous ne répondez pas dans l’heure, vous vous en foutez du citoyen"

La guerre des bassins, c’est terminé

L’année électorale qui s’annonce "sera compliquée parce qu’on est vraiment dans un climat où on voit que la tentation de voter blanc, ou vers les extrêmes est importante. Plus que jamais il faudra faire de la pédagogie pour essayer d’être transparent, pour amener des projets avec de la vision et pas uniquement essayer de se tirer dans les pattes l’un de l’autre".

"Pour être totalement respecté dans le débat fédéral et pour former les futurs gouvernements, nous devons être performants sur le terrain économique wallon. On ne doit pas avoir peur des différents débats qui peuvent être amenés par les autres partis. Je pense que nous avons pas mal de belles réussites, on doit montrer que les Wallons sont capables de pouvoir performer. Nos parts de marché augmentent et on doit continuer de le faire en travaillant en alliance et pas en opposition. La guerre des bassins, c’est terminé", conclut-il.