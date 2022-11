Jean-Michel François s'expose au Delta à Namur: une invitation au jeu et à l'imaginaire

Noir de jais, aile de corbeau, noir de carbone, noir de fumée, noir d’ivoire, réglisse, ébène, dorian... C’est cette multitude de noirs que les tableaux de Jean-Michel François explorent dans la représentation d’un objet, plus ou moins distinct et plus ou moins défini. Un paysage, un ailleurs, entre le figuratif et l'abstraction. Et surtout un imaginaire, sans le mode d'emploi. Pas de clés, mais une place afin que chacun offre à l'histoire la signification qu'il souhaite.

Jean-Michel François au Delta, espace culturel provincial à Namur jusqu’au 8 janvier