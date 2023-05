Jean-Michel Aulas et Lyon, c'est fini... après 36 ans d'histoire commune !

Le président emblématique de Lyon, Jean-Michel Aulas, a laissé sa place de PDG d'OL Groupe à l'Américain John Textor qui avait racheté le club français en décembre dernier, a annoncé lundi l'Olympique lyonnais.

"Lors de sa réunion tenue le 5 mai, le conseil d'administration d'OL Groupe a nommé John Textor en qualité de président du conseil d'administration (....) à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président directeur-général d'OL Groupe", a expliqué le club dans un communiqué.

"M. Textor a également été nommé en qualité de directeur général d'OL Groupe à compter du 5 mai pour une période intérimaire, le temps d'identifier et de désigner un nouveau Directeur général", a ajouté l'OL, précisant que M. Aulas serait "nommé président d'honneur".

Jean-Michel Aulas, 74 ans, devait rester président exécutif pour un contrat de trois ans après le rachat du club.

Toutefois, des dissensions sur la politique sportive à mener sont vite apparues avec l'équipe de l'ambitieux investisseur américain, déjà présent au capital de Crystal Palace (Angleterre) et Botafogo (Brésil).

Jean-Michel Aulas avait pris le contrôle de l'Olympique lyonnais en juin 1987 alors que l'équipe végétait en 2e division depuis quatre ans. Avec lui à sa tête, l'OL a retrouvé la coupe d'Europe et obtenu sept titres de champion de France consécutifs de 2002 à 2008, gagné la coupe de la Ligue en 2001 et la Coupe de France en 2008 et 2012. Ce dernier titre est d'ailleurs le dernier remporté par Lyon.

Sous la mandature de "JMA", l'équipe féminine a également été créée. Au total, plus de cinquante titres ont été gagnés par l'OL avec M. Aulas sous sa direction, permettant à Lyon de devenir une place forte du football européen.