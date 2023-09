Jean-Marie Dedecker impose sa marque à la N-VA

Les grandes manœuvres battent leur plein pour la constitution des listes électorales. Au nord du pays, c’est la N-VA qui fait la une de l’actualité avec le recrutement de Jean-Marie Dedecker. Un choix hautement stratégique pour la N-VA.

Anti-wallons

En Flandre, c’est la saga de la semaine, voire de l’été. Que va faire Jean-Marie Dedecker ? Revenons sur son parcours pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Actuellement député bourgmestre de Middelkerke, il est entré en politique à travers le sport. Dans les années 90, il était entraîneur olympique de Judo. Sa spécialité ? Gagner des médailles et préférer sélectionner des Flamands plutôt que des francophones. Il ne s’en cachait pas. Il considérait que les Wallons, à niveau égal, étaient moins méritants et moins courageux que les Flamands.

Ces outrances, entre autres, ont suscité une confrontation entre Flamands et francophones au sein du comité olympique. Finalement, c’est la ligue flamande de Judo qui a renvoyé Jean-Marie Dedecker. Pas parce qu’il considérait les francophones comme inférieurs aux Flamands, mais en raison de querelles de pouvoir et de pressions des sponsors. Tout ce battage médiatique a ouvert la voie à la politique pour Jean-Marie Dedecker. Il a rejoint le VLD, le plus grand parti de l’époque, avec sa réputation de leader, ses préjugés, ses outrances et son franc-parler.

Mais après quelques années, il a été une nouvelle fois exclu après avoir fortement critiqué le parti. En 2006, il a fondé sa propre liste, La Lijst Dedecker, qui a remporté 5 sièges avec un programme nationaliste, populiste et ultralibéral. Ensuite, la Flandre s’est un peu lassée de ce personnage turbulent.

Sans la N-VA si c’est possible, avec s’il le faut

Après avoir perdu les élections en 2010, il a été élu en tant qu’indépendant à la dernière place de la liste de la N-VA en Flandre occidentale, avec tout de même 40.000 voix. La grande question était de savoir ce qu’allait faire Jean Marie, celui qui ose dire des vérités que personne n’ose dire, que ce soit sur les francophones, le roi, les éoliennes ou même parfois sur la N-VA elle-même.

Tout au long de l’été, il a été courtisé. Middelkerke semblait presque devenir un lieu de pèlerinage. Autour d’une table de café sur la digue, il a pris un selfie avec Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, et un autre avec Sander Loones, le député N-VA de la Flandre occidentale. Plus discrètement, il a également discuté avec son fils et quelques personnalités de la possibilité de refonder son parti, La Lijst Dedecker, dans le but de constituer un nouveau lien entre la N-VA et le Belang.

Finalement, cette option a fait monter les enchères. Jean-Marie Dedecker a choisi la N-VA et a obtenu cette fois la tête de liste pour la Chambre en Flandre occidentale. Ainsi, Jean Marie Dedecker, qui n’a presque rien fait lors de cette législature à la Chambre, prendra la place du député qui a pourtant été le plus médiatisé au cours de cette période, Sander Loones, le tombeur d’Eva de Bleecker, de Sarah Schlitz et presque d’Hadja Labihb.

Hold-up

Au sein de la N-VA, certains parlent en off d’un hold-up ou d’un chantage : "si vous ne me prenez pas, je rejoindrai le Belang". Sander Loones annonce tout sourire qu’il est très content d’aller au Parlement flamand. Mais c’est difficile à croire. Même si la pilule est amère, les nationalistes de la N-VA se plient aux choix de Bart de Wever qui estime que Jean-Marie Dedecker est stratégique. Pourquoi ? Parce que c’est une figure "anti-establishment" essentielle pour un parti qui a passé de longues années au pouvoir en Flandre. Dans la lutte pour le pouvoir, la N-VA doit absolument conserver l’image d’un parti différent des autres, d’un parti qui ne rentre pas dans la catégorie des "partis traditionnels" malgré l’usure du pouvoir. Une ligne que n’a jamais abandonnée Bart de Wever, des camions remplis de billets de Strépy Thieu en 2005 à sa décision de quitter le gouvernement Michel en 2018 sur le pacte de Marrakesh. Jean-Marie Dedecker savait que la N-VA avait besoin de lui et de son label de non-conformisme politique. Il n’a eu aucune difficulté à imposer sa marque à la N-VA.