Jean-Marc Turine sur la pédocriminalité dans l’Eglise : "Nous sommes des survivants"

C’est en septembre 1959 que Jean-Marc Turine entre au Collège Saint-Michel à Bruxelles. Il a 13 ans.

Le Collège Saint-Michel a signifié la fin définitive de son enfance. Il rencontre le Père C. Il en bavait pour moi, écrit-il. Et ça n’a pas cessé pendant 5 ans.

"Je suis persuadé d’une chose, c’est que les types comme moi qui sont approchés, et qui acceptent – ce n’est pas le mot 'accepter' – mais qui ne disent pas non et qui se laissent faire, il y a quelque chose quand même de… Ce sont des mômes pas très futes-futes, il leur manque peut-être une case. Parce que ce n’est pas possible de subir ça, d’aller dans les chambres comme ça, sur ordre…"

Des questions reviennent dans son texte, des questions que tous ces mômes en état de sidération ont dû se poser : pourquoi moi ? Qu’ai-je fait pour ça ? Que cherchent-ils ?

"Par quelle force ai-je pu me taire à ce point, se demande-t-il. Ils me disaient : tu n’en parles pas, c’est entre nous. Donc ils avaient l’autorité pédagogique, spirituelle, morale. C’était à la limite nos confesseurs. […] Se confesser de quoi, putain ? Qu’ils me foutaient en l’air ? Ou me confesser d’exister parce que c’était moi le Satan pour eux, c’était moi qui les tentais ?"