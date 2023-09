Jean-Marc Nollet (Ecolo) sur la crise de l’accueil : "ce n’est pas une décision du gouvernement, Nicole de Moor est seule et hors-la-loi"

Dans une déclaration ce vendredi matin sur la Première, Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo, a abordé les divers sujets d’actualité, avec un accent particulier sur la crise de l’accueil qui fait couler beaucoup d’encre.

À la fin du mois d’août, Nicole de Moor, secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, avait annoncé une suspension temporaire de l’accueil des hommes seuls dans les centres de Fedasil. Cette décision a été critiquée par le Conseil d’État qui a estimé qu’elle ne respectait pas le droit à l’accueil établi par la loi du 12 janvier 2007 pour tous les demandeurs d’asile. Malgré les nombreuses condamnations et la pression politique exercée par les écologistes ainsi que les socialistes francophones et néerlandophones, Nicole de Moor a maintenu sa politique.

Pour Jean-Marc Nollet : "Il est inacceptable que le gouvernement fédéral tolère que la secrétaire d’État De Moor agisse de façon illégale et persiste avec sa ligne politique de refuser l’accueil aux hommes seuls qui sont demandeurs d’asile. Elle a posé seule une instruction à son administration, elle s’est mise seule hors-la-loi. Cette décision n’est pas celle du gouvernement, pas celle du Kern, cette décision est le fait de Madame de Moor toute seule et elle s’est mise dans l’illégalité".

"Un gouvernement ne peut pas violer ses propres lois, le politique fait Les lois, la Justice applique les Lois", martèle-t-il. "Le respect de l’État de droit et des droits humains doit être et rester une ligne rouge en politique, pour tout le monde. S’il n’y a pas de respect de la loi alors, c’est la jungle", complète le co-président avant de charger Alexander De Croo "Le Premier ministre qui n’arbitre pas dans ce dossier est donc également en faute".

Le co-président "appelle la secrétaire d’État à revenir sur cette décision illégale et à se ressaisir". "Nous devons continuer à trouver des solutions pour le respect de l’État de droit, et pour ces personnes exilées qui ont droit de demander une protection", ajoute-t-il sans pour autant exiger sa démission ou menacer de quitter la Vivaldi "Pour que ce type d'acte reste illégal, nous devons rester au gouvernement. Soyez certains que si les verts n'étaient pas là, il y aurait des propositions de modification de la loi", a-t-il dit tout en formulant un souhait "je n’exclus pas qu’elle démissionne un jour".