Jean-Marc Nollet à Jeudi en prime : prolonger deux réacteurs, pas plus et pour 10 ans

Le réacteur nucléaire de Doel 3 entre dans sa phase de démantèlement. Ces derniers jours, certains ont émis le souhait de faire marche arrière et de prolonger l’activité de ce réacteur en raison du contexte de crise énergétique.

Pour Jean-Marc Nollet, il faut s’en tenir à la décision de fermeture prise en 2003 et "qui n’a jamais été remise en cause pendant 19 ans". "Ici, à huit jours de l’échéance, après 7000 jours d’attente, tout à coup, la ministre de l’Intérieur pense qu’elle pourrait être reportée. Non, il faut être sérieux. C’est de l’amateurisme", estime Jean-Marc Nollet.

Pour le co-président d’Ecolo, c’est une question de sécurité. Il rappelle l’existence de "fissures", "13.000 à Doel 3" et "3000 à Tihange 2". "On ne peut prendre aucun risque avec la sécurité nucléaire", ajoute Jean-Marc Nollet. Il s’agit pour lui de réacteurs "problématiques" qui "ne peuvent pas aller au-delà de 40 ans de vie, ce qu’ils ont atteint".

Le co-président d’Ecolo s’en tient au scénario approuvé par le gouvernement, celui d’une prolongation de deux réacteurs, Doel 4 et Tihange 3, deux réacteurs plus récents, "ceux qui ont des normes de sécurité bien plus fortes", explique Jean-Marc Nollet.

Solution de crise dans le contexte actuel, le nucléaire n’est pas, pour Ecolo, une solution sur laquelle il faut miser pour l’avenir pour assurer l’indépendance énergétique. "Il n’y a pas d’uranium en Europe, pas d’approvisionnement de source de base pour le nucléaire", explique Jean-Marc Nollet. "En Belgique, nous avons du vent, du soleil et si on regarde au niveau européen, on a de quoi d’ici 2050 aller vers un objectif de 100% renouvelable", ajoute le co-président d’Ecolo. Donc, pour Ecolo, on est d’accord pour, "dans la phase de transition négocier la prolongation de deux réacteurs les plus récents et les plus sécurisés", mais, "penser que le nucléaire est une solution, cela n’en est pas une à l’échelle européenne". Et de rappeler au passage les problèmes rencontrés par les centrales nucléaires françaises, dont "plus de la moitié est à l’arrêt".