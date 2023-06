Jean-Marc Nollet à Jeudi en Prime : la ministre Lahbib "est en affaire courante" et "aurait déjà dû démissionner"

Ce jeudi, le gouvernement et Engie ont annoncé avoir conclu un accord sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires et sur la facture de la gestion des déchets nucléaires. Cet accord écarte pour dix ans la Belgique de la trajectoire qu’elle avait adoptée en décidant de sortir du nucléaire en 2025. Jean-Marc Nollet, dont le parti avait fait de la sortie du nucléaire son cheval de bataille, rappelle ce qu’il avait dit en 2022. "Il fallait, en Belgique, ouvrir une autre piste, c’est-à-dire la prolongation pour deux réacteurs", explique-t-il, à cause des conséquences de la guerre en Ukraine et des difficultés de s’approvisionner en électricité en France qui menaçaient l’approvisionnement énergétique de la Belgique.

"Pourquoi fallait-il prolonger ? Parce que pendant vingt ans, les gouvernements qui se sont succédé n’ont rien fait", ajoute Jean-Marc Nollet.

Il rappelle qu’il s’agit de prolonger les réacteurs de dix ans, pas plus. "La prolongation n’est pas une prolongation ad vitam. Ce serait hors prix", assure le coprésident d’Ecolo.

L’accord conclu aujourd’hui entre Engie et l’Etat, Jean-Marc Nollet le défend. "Le consommateur a la garantie que si les prix devaient à nouveau exploser, tous les surprofits seraient captés par l’Etat", explique le co-président d’Ecolo. Si les prix diminuent trop bas, l’Etat compensera la perte pour Engie, "à condition qu’Engie respecte la provision nucléaire, c’est-à-dire qu’ils soient au moins à 90% de fourniture", précise Jean-Marc Nollet.

"Nous avons la garantie que le pollueur, Engie, va être le payeur", explique-t-il. "Ce ne sont pas les contribuables, les citoyens belges qui vont devoir payer", assure-t-il.

Engie paiera 15 milliards d’euros à l’Etat en plus des 8 milliards déjà provisionnés pour gérer à long terme les déchets nucléaires. "Cet argent, on va le recevoir et on pourra l’utiliser pour accélérer la transition énergétique", avance Jean-Marc Nollet. C’est la proposition que fait Ecolo puisque ces milliards, il faudra les gérer en attendant de devoir les dépenser pour stocker les déchets. "Aujourd’hui, le plus rentable, c’est le renouvelable. L’éolien off-shore ou l’isolation des bâtiments, c’est rentable", avance Jean-Marc Nollet dont l’objectif reste le 100% renouvelable.

Les 15 milliards d’euros que va payer Engie à l’Etat, c’est le résultat d’un calcul. On a estimé quels seraient les volumes de déchets à stocker et ce que cela coûterait. Il s’agit cependant d’un problème qu’il ne faudra régler que dans plusieurs dizaines d’années. Ces 15 milliards suffiront-ils ? "Je préfère avoir le cash maintenant", réagit Jean-Marc Nollet. "Est-ce qu’Engie va encore exister en 2080 ?" ajoute-t-il.