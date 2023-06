Jean-Luc Reichmann : "Quand j'étais dans la cour de récré, j'étais la tache"

Jean-Luc Reichmann a pris la parole sur sa différence physique en poussant un coup de gueule.

Depuis quelques années, l'animateur de 62 ans montre sa différence en laissant apparent sa tâche sur le nez.

En 2019, Jean-Luc Reichmann expliquait sur le plateau de "Salut les terriens" que cela n'a pas toujours été le cas : "Quand je suis arrivé à la télé, pour Les Z'amours, on m'a dit qu'il fallait ressembler au gendre idéal. J'avais des chaussures jaunes à l'époque quand je présentais Les Z'amours. Je me suis retourné vers Yves Bigot (le producteur de l'émission, NDLR) et je lui ai dit : 'Yves, on me demande de cacher ma tache et j'aimerais bien avoir une petite tache de couleur. Donc tu choisis entre les chaussures et la tache. Mais, moi, si tu choisis de garder la tache couverte, je ne resterais pas."

Sur le plateau de "C à vous", l'animateur des "12 coups de midi" est revenu sur sa différence physique : "Moi, quand j'étais dans la cour de récré, j'étais "la tâche". J'ai un prof de français qui, quand j'avais 14 ans m'a dit "la tâche au tableau" devant 32 personnes...On en fait des combats de cette putain de différence , dont on n'en a rien à foutre."

Jean-Luc Reichmann envoie un message positif : "On a tous nos combats, on a tous nos souffrances, on connaît tous quelqu'un qui est différent, mais cette différence doit être une force."