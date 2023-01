Jean-Luc Reichmann parle de son avenir incertain du côté de TF1

Depuis plus de 20 ans, Jean-Luc Reichmann accompagne les téléspectateurs à midi sur TF1. Après avoir animé "Attention à la marche" de 2001 à 2010, l'animateur est à la présentation des "12 coups de midi" depuis plus de 10 ans.

Pour Télé-Loisirs, Jean-Luc Reichmann explique qu'il a encore la passion et l'envie d'animer : "Je suis un passionné. Pour l’instant, je n’ai pas le sentiment de travailler. Quand j’arrive sur un plateau, j’ai envie de faire partager des moments positifs."

Il évoque aussi son émission du midi : "Je pense que cette émission est devenue un repère pour les gens. Elle se veut sérieuse et divertissante. Nous avons créé un rendez-vous mêlant bonne humeur, culture et bienveillance. Nous n’avons jamais menti au public, jamais ! Je pense que c’est ce qui les a fidélisés."

L'animateur de 62 ans parle des audiences et il est surpris de faire plus que les émissions de prime time : "Je trouve ça incroyable que nous fassions plus d'audiences que certains prime-time."

Si les audiences sont toujours aussi bonnes concernant son émission, Jean-Luc Reichmann a évoqué son avenir et il parait plus incertain : "Il ne me reste qu'un an de contrat avec TF1 et Endemol, nous ferons un point au moment venu."

A voir si Jean-Luc Reichmann trouvera un accord pour continuer à être présent chaque midi sur TF1 en 2024.