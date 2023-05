Jean-Luc Reichmann, Michel Drucker… D’où viennent ces fausses annonces de décès de célébrités ?

C’est bien celui qui lance la rumeur qui va recevoir tous les retours, il y a donc quelque chose de très narcissisant et de très valorisant. On a le sentiment d’être important et d’être écouté au moins une fois dans sa vie

Est-ce que la rumeur va prendre, Internet va-t-il y croire, suis-je assez puissant pour créer un impact ? Le but est d’être une star d’un jour, en étant relayé pour faire monter son nombre d’abonnés.