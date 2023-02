Jean-Luc Reichmann : "C’est dans mon ADN de protéger les enfants"

Vous êtes l’un des créateurs de la série. Au quotidien, qu’est-ce que ça implique ?

Avec Nathalie (Lecoultre, co-créatrice de la série, NDLR.), on suit toutes les histoires que l’on va développer. Il faut qu’elles soient au plus proche de la réalité, sans sensationnalisme. Toute notre inspiration vient de l’actualité, des journaux. On n’est pas dans le romancé, mais bien au plus proche de l’air du temps. Sur ces dix années, le but n'était pas tant de mettre cette série à l’antenne, mais de le faire avec autant d’envie et de motivation, de continuer ce combat.

Qu’est-ce qui fait le succès de cette série parmi une multitude de fictions policières françaises ?

Elle touche toutes les générations et le quotidien des gens. On essaie sans cesse de se renouveler, d'être totalement en adéquation avec la société et de surprendre. Si c’est pour faire une énième enquête, ça ne va pas plaire aux téléspectateurs·trices. Il faut aller dans ce qui les interpelle. On a aussi ajouté de l’humour grâce à cette brigade qui s’entend très bien.