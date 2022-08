Jean-Luc Reichmann : "Aujourd’hui je pleure", l’émouvant message à sa maman décédée

Quelques jours après le décès de sa maman Josette âgée de 87 ans, le présentateur Jean-Luc Reichmann a annoncé la triste nouvelle dans un touchant message adressé à celle "qui mettait du soleil dans sa vie" sur les réseaux sociaux.

"Aujourd’hui je pleure, mon cœur ne brille plus, le tien s’est éteint" écrit Jean-Luc Reichmann sur son compte Instagram, dans un message adressé à sa maman décédée le 7 août dernier et qui souffrait d’une maladie rénale.

Il poursuit : "Tu mettais tous les jours du soleil dans ma vie Maman avec tes mots si justes, tes expressions si drôles, tes réflexions si désarçonnantes. Excuse-moi Maman mais aujourd’hui j’ai tellement mal. Je vais essayer de continuer le chemin que tu as tracé, celui de la magie de la vie que tu nous as ouvert avec Papa, mais avec ce sentiment insupportable du manque de toi, de ta voix au quotidien, de ton regard si malicieux et si complice, de ta présence si charismatique. […] Merci Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Embrasse fort Papa."

Un message qui a ému les fans de l’animateur et engendré de nombreux messages de soutien dont ceux de Stéphane Bern, Sandrine Quétier, l’humoriste Jarry, Baptiste Giabiconi, ou encore Valérie Benaïm.