Jean-Luc raconte l’histoire de Marie-Louise, qui ne dit "Jamais oui" pour une bonne raison

L’HISTOIRE SE PASSE SUR UNE ILE

UNE ILE ENTOUREE D’EAU

ON NE PEUT PAS Y ALLER EN AUTOMOBILE

POUR Y ALLER, IL FAUT PRENDRE LE BATEAU

AUJOURD’HUI

SOUS LES PALMIERS

ON FETE UN ANNIVERSAIRE - BIRTHDAY

MARIE-LOUISE VIENT D’AVOIR VINGT ANS

TOUT VA BIEN OUI MAIS POURTANT

ELLE NE DIT JAMAIS OUI – NON NON NON

PUISQU’ELLE VIENT DES ANTILLES – NON NON NON

ELLE NE DIT JAMAIS OUI – NON NON NON

PUISQU’ELLE EST ANTILLAISE – ALORS – NON – NON – NON

UN JOUR A LA MER SUR LA COTE A OSTENDE

ALORS QUE MARIE-LOUISE EST EN VOYAGE

ELLE CROISE SOUDAIN TOUTE UNE BANDE

DE CRUSTACES GLAUQUES QUI DANSENT SUR LA PLAGE

UN DROLE DE CRABE VIENT PRES D’ELLE

ON SE FAIT LA BISQUE ? MADEMOISELLE…

MARIE-LOUISE ELLE S’EN VA – MARIE-LOUISE ELLE DIT NON

ELLE LAISSE LE CRABE PLANTE LA COMME UN CHICON

(REFRAIN)

ELLE A RENCONTRE SAM, UN GENTIL MONSIEUR

QUI LUI A CHANTE LA SALADE DES GENS HEUREUX

TOUT ALLAIT BIEN TANT QU’IL NE LUI A RIEN DEMANDE

C’EST QUAND IL A DEMANDE SA MAIN QUE TOUT A FOIRE

A FORCE DE DIRE NON, ELLE EST CELIBATAIRE

ALLEEN ALLEEN – COMME DANS ALLEEN ET LES GARCONS

ELLE MARCHE ELLE MARCHE ELLE MARCHE SEULE AVEC SES PIEDS

ELLE REGARDE LA MER QUI MONTE ET CA LA FAIT MARRER

(REFRAIN)