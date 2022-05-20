Jean-Luc raconte l’histoire de Marie-Louise, qui ne dit "Jamais oui" pour une bonne raison

L’HISTOIRE SE PASSE SUR UNE ILE
UNE ILE ENTOUREE D’EAU
ON NE PEUT PAS Y ALLER EN AUTOMOBILE
POUR Y ALLER, IL FAUT PRENDRE LE BATEAU
AUJOURD’HUI
SOUS LES PALMIERS
ON FETE UN ANNIVERSAIRE - BIRTHDAY
MARIE-LOUISE VIENT D’AVOIR VINGT ANS
TOUT VA BIEN OUI MAIS POURTANT
ELLE NE DIT JAMAIS OUI – NON NON NON
PUISQU’ELLE VIENT DES ANTILLES – NON NON NON
ELLE NE DIT JAMAIS OUI – NON NON NON
PUISQU’ELLE EST ANTILLAISE – ALORS – NON – NON – NON
UN JOUR A LA MER SUR LA COTE A OSTENDE
ALORS QUE MARIE-LOUISE EST EN VOYAGE
ELLE CROISE SOUDAIN TOUTE UNE BANDE
DE CRUSTACES GLAUQUES QUI DANSENT SUR LA PLAGE
UN DROLE DE CRABE VIENT PRES D’ELLE
ON SE FAIT LA BISQUE ? MADEMOISELLE…
MARIE-LOUISE ELLE S’EN VA – MARIE-LOUISE ELLE DIT NON
ELLE LAISSE LE CRABE PLANTE LA COMME UN CHICON
(REFRAIN)
ELLE A RENCONTRE SAM, UN GENTIL MONSIEUR
QUI LUI A CHANTE LA SALADE DES GENS HEUREUX
TOUT ALLAIT BIEN TANT QU’IL NE LUI A RIEN DEMANDE
C’EST QUAND IL A DEMANDE SA MAIN QUE TOUT A FOIRE
A FORCE DE DIRE NON, ELLE EST CELIBATAIRE
ALLEEN ALLEEN – COMME DANS ALLEEN ET LES GARCONS
ELLE MARCHE ELLE MARCHE ELLE MARCHE SEULE AVEC SES PIEDS
ELLE REGARDE LA MER QUI MONTE ET CA LA FAIT MARRER
(REFRAIN)