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Le 8/9

Jean-Luc raconte l’histoire de Marie-Louise, qui ne dit "Jamais oui" pour une bonne raison

"Jamais oui"

Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 41 minutes5 min
Par François Saint-Amand

Jean-Luc chante le quotidien de Marie-Louise, une femme qui ne peut jamais dire 'oui' car elle est… Antillaise.

Après une chanson sur le commandant Cousteau, Jean-Luc Fonck continue son périple en mer avec une autre histoire, celle de Marie-Louise. Cette femme de 20 ans reste célibataire car elle ne parvient jamais à dire oui. Pourquoi ? Car elle est Antillaise (Anti-yes)

Face à Michèle, nièce d’Annie Cordy et fan de Jean-Luc, il a replacé les 4 mots imposés par les auditeurs du Kidivrai : anniversaire, Ostende, Sam, salade.

Les paroles de "Jamais oui"

L’HISTOIRE SE PASSE SUR UNE ILE

UNE ILE ENTOUREE D’EAU

ON NE PEUT PAS Y ALLER EN AUTOMOBILE

POUR Y ALLER, IL FAUT PRENDRE LE BATEAU

 

AUJOURD’HUI

SOUS LES PALMIERS

ON FETE UN ANNIVERSAIRE - BIRTHDAY

MARIE-LOUISE VIENT D’AVOIR VINGT ANS

TOUT VA BIEN OUI MAIS POURTANT

 

ELLE NE DIT JAMAIS OUI – NON NON NON

PUISQU’ELLE VIENT DES ANTILLES – NON NON NON

ELLE NE DIT JAMAIS OUI – NON NON NON

PUISQU’ELLE EST ANTILLAISE – ALORS – NON – NON – NON

 

UN JOUR A LA MER SUR LA COTE A OSTENDE

ALORS QUE MARIE-LOUISE EST EN VOYAGE

ELLE CROISE SOUDAIN TOUTE UNE BANDE

DE CRUSTACES GLAUQUES QUI DANSENT SUR LA PLAGE

 

UN DROLE DE CRABE VIENT PRES D’ELLE

ON SE FAIT LA BISQUE ? MADEMOISELLE…

MARIE-LOUISE ELLE S’EN VA – MARIE-LOUISE ELLE DIT NON

ELLE LAISSE LE CRABE PLANTE LA COMME UN CHICON

 

(REFRAIN)

 

ELLE A RENCONTRE SAM, UN GENTIL MONSIEUR

QUI LUI A CHANTE LA SALADE DES GENS HEUREUX

TOUT ALLAIT BIEN TANT QU’IL NE LUI A RIEN DEMANDE

C’EST QUAND IL A DEMANDE SA MAIN QUE TOUT A FOIRE

 

A FORCE DE DIRE NON, ELLE EST CELIBATAIRE

ALLEEN ALLEEN – COMME DANS ALLEEN ET LES GARCONS

ELLE MARCHE ELLE MARCHE ELLE MARCHE SEULE AVEC SES PIEDS

ELLE REGARDE LA MER QUI MONTE ET CA LA FAIT MARRER

 

(REFRAIN)

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