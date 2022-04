Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ? "C'est ça l'objectif", dit son directeur de campagne

Emmanuel Macron a été réélu président de la République française. Le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon s’est montré très critique dès l’annonce des résultats en déclarant que Macron était le président le plus mal élu de la République. Interviewé sur La Première, Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon est revenu sur le second tour de la présidentielle et la perspective des législatives prochaines.

Pourquoi Jean-Luc Mélenchon dit-il que Macron est le président le plus mal élu de la République française ?

Manuel Bompard : "Si on regarde les résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle, le taux d’abstention atteint un record depuis 1965 en France. Clairement, la victoire d’Emmanuel Macron d’hier est une victoire par défaut, par contrainte, parce qu’il s’est retrouvé face à une candidate de l’extrême droite et que les Françaises et les Français ne voulaient pas que l’extrême droite s’empare du pays."