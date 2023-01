Jean-Luc Kesch au Petit Pays, haut en couleurs

Triste nouvelle au Burundi où notre ami Jean-Luc Kesch a été fauché par un minibus alors qu’il faisait son jogging. Père de famille nombreuse et pygmalion de nombreux artistes, il laisse un grand vide autour de lui…

Créateur du premier laboratoire de photos couleurs du Burundi en 1982, il y avait repris le Cercle nautique de Bujumbura. Dans la foulée, Jean-Luc devient aussi le représentant légal de l'école belge. Visionnaire et boulimique de travail, il a fondé l'Asbl Menya Media visant à sensibiliser et éduquer la population burundaise au travers de chansons, de productions culturelles et des médias modernes. Des actions qui ont permis la création du premier studio d'enregistrement numérique de la région, la réalisation de nombreux clips, la réalisation du film "Na Wewe" nominé aux Oscars et la création de la radio RFM (Radio Fréquence Media), la première radio de promotion des artistes et de la culture burundaise. Mais ce qu'il laisse, surtout, ce sont de nombreux jeunes qui ont bénéficié de sa générosité, de sa ténacité, de sa profonde amitié et de sa croyance au potentiel humain et qui, grâce à lui, ont pu grandir et se développer dans leurs talents.