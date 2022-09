Jean-Luc Godard : quelle empreinte laissera-t-il dans l’histoire du cinéma ?

Jean-Luc Godard est mort à 91 ans. Monstre sacré présenté comme un génie et un mythe, c’est un des cinéastes les plus étudiés dans les cours de cinéma, récompensé par des Césars, un Oscar, une Palme d’Or. Mais connaît-on vraiment bien son œuvre ? Qu’a-t-il apporté au cinéma ?

"Il a été très influent", estime Xavier Garcia Bardon, professeur à l’ULB, à l’École de recherche graphique (ERG) et ancien programmateur cinéma à BOZAR. "De Chantal Akerman à Quentin Tarentino en passant par Philippe Garrel ou beaucoup d’autres, même dans le champ du cinéma expérimental […], il a été aussi cité que lui-même ne citait des œuvres."

Pour Hugues Dayez, "la première décennie est très fondatrice", avec "À bout de souffle, Pierrot le fou, Le mépris, où il invente des formes tout en révélant des acteurs." Mais après cette "décennie enchantée des années 60 […], il se met lui-même hors-jeu" en se lançant dans la vidéo expérimentale et en adhérant au maoïsme. "Pendant toutes les années 70 il disparaît complètement des radars."

Quand il tente de revenir dans le circuit avec Sauf qui peut (la vie), "aucun de ses films ne va le réconcilier avec le grand public parce qu’il a perdu les codes."

Il est tellement parti […] dans une espèce d’ornière nombriliste qui le coupe complètement du public. Heureusement, il y a encore le triangle d’or Télérama-Inrockuptibles-Libération pour maintenir la flamme et souffler sur les braises, et donc grâce à ça il reste un trésor national. Mais en salle il n’a plus jamais concerné personne.